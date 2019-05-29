Под Киевом взорвалась автозаправка

Около 5:30 под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке.
К месту прибыли 3 пожарных автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части, сообщает Главком.
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На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован.
Сегодня ночью на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказалось 2 горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было 32 года. Работы по поднятию второго шахтера продолжаются.
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