Под Киевом взорвалась автозаправка

Под Киевом горит автозаправка. Фото: glavcom.ua

Около 5:30 под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке.

К месту прибыли 3 пожарных автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части, сообщает Главком.

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На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован.

Сегодня ночью на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказалось 2 горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было 32 года. Работы по поднятию второго шахтера продолжаются.