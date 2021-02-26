Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию

Из Киева памятник Шевченко отправился во Флоренцию. Фото: Олег Пинчук

В центральной библиотеке итальянского города Флоренция установят памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Автор памятника - скульптор Олег Пинчук.

25 февраля памятник уже "отправился" в Италию, пишет "Вечерний Киев".

По словам Пинчука, его работу везут из Киева во Флоренцию автомобилем.

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Передачу памятника Тарасу Шевченко поддержал Киевский городской совет 11 февраля. Скульптуру создали на средства меценатов. Открытие памятника во Флоренции состоится 10 марта.