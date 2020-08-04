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вторник, 04 августа 2020 15:13

Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку

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Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп Андрей Стихарський записал видеообращение, в котором извинился перед женой за драку в ресторане. Фото: facebook.com/Андрій Стіхарський

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский публично извинился перед своей женой Алисой и пострадавшим человеком за драку в одном из киевских ресторанов.

Видеообращение с извинениями Стихарський опубликовал на своей странице в Facebook.

В видео нардеп упоминает свою жену Алису и мужчину по имени Игорь Шахет, к которому, видимо ее приревновал.

"Разобравшись с ситуацией по поводу конфликта, который произошел накануне, я хочу принести извинения Шахет Игорю и его семье за ​​то, что, обладая достоверной информацией, обвинил его в связи с моей женой Алисой Стрихарской. Как выяснилось, отношений в них нет. Также хочу извиниться за неправомерные действия знакомого по Шахет Игоря. До драки и других обстоятельств не имею отношения ", - сказал народный депутат.

Как сообщалось ранее, мужчины, похожего на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского, зафиксировала камера наблюдения в одном из киевских ресторанов. Человек отводит в сторону неизвестную женщину, а когда ее спутник пытается пройти к ним, начинает его бить.

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Андрей Стрихарский - член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Видео драки охранника нардепа с вероятным любовником его жены обнародовали в сети накануне. По словам Стрихарського на видео зображенa его жена, которая сидела в ресторане со своим "любовником".

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и зав ' язалася у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел ", - пояснил он в комментарии порталу Страна.

Позже, народный депутат отметил, что не имел к драке никакого отношения. Более того, он утверждает, что помог остановить драку.

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Дата
04
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