Можно опоздать на рейс: туристов предупредили о "сюрпризе" на пути в "Борисполь"

Последняя реконструкция дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на упомянутом участке проводилась в 2004 году. Фото: Укравтодор

С сегодняшнего дня, 22 июня, начинается ремонт дороги, ведущей к международному аэропорту "Борисполь". С 23 июня проезд в направлении Борисполя закроют.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке, который ведет к МА "Борисполь". С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении Борисполя. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - говорится в сообщении.

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В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно.

Завершить его планируют до 20 августа 2021 года. Результатом ремонта станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.

Началось строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.