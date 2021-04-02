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пятница, 02 апреля 2021 10:31

Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева

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  Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко
Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко

Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов - больница №12.

Концентраторы подключают просто "с колес" - говорят в медучреждениях.

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная", - говорит Марина Порошенко.

  Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко
Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко

"Из 4,5 тысяч больных, которые госпитализированы в столице, 3,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии. В сутки более 700 больных попадает в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде", - объясняет Марина Порошенко.

Она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. "Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают по лозунгом: "никому не отказывать". Мы сегодня слышали, что в двенадцатой больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койко-места. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали", - объясняет Порошенко.

"Безусловно, в таких ситуациях единственное, что может разорвать цепь заболеваний - это тотальная вакцинация. И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", - отмечает председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

"С первых дней пандемии коронавируса, уже год, мы завозим и средства индивидуальной защиты, и ИВЛ аппараты, и кислородные концентраторы, и тесты для тестирования на коронавирус. Я очень благодарна, что мы не одни такие. Есть много общественных активистов и социально активного бизнеса, которые приобщаются к процессу спасения украинцев от коронавируса", - отметила Марина Порошенко. "Общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и спасает самих себя. Как и во время революций, и при защите нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса" , - резюмирует Порошенко.

  Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко
Киевские больницы получили 18 концентраторов от Фонда Порошенко

Фонд Порошенко и волонтеры передали еще одну партию из 30 кислородных концентраторов в медучреждения Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей. Закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом сегодня является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Всего с начала пандемии в украинские больницы благотворители передали более 100 кислородных концентраторов.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии передали в больницы более 157 тысяч защитных костюмов. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников.

Всего в Порошенко расходы на благотворительную помощь во время пандемии составили около 150 миллионов гривен.

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