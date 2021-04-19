Магнолии присыпало "снегом". Зацвело "розовое чудо" - невероятные фото ботсада

В киевском Ботаническом саду им. Александра Фомина зацвели магнолии. Пьянящий запах цветов манит посетителей.

Прийти сюда можно бесплатно. На входе продают кофе, прохладительные напитки и чай. Полакомиться можно за столиками у кафе.

Некоторые деревья уже опадают, но большинство только начинают цвести. Распустились сакуры. Люди становятся в очередь, чтобы сфотографироваться у розового "чуда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркие и неординарные идеи украсить двери к Пасхе

Трава усыпана желтыми и фиолетовыми цветами. В саду распустился первый тюльпан - белый.

Gazeta.ua подготовила подборку живописных фото с Ботанического сада.

Фото: Лилия Мыцко

За несколько недель цвести начнут почти все растения. Первые листочки появляются уже на белых акациях и каштанах.

В одной из районных теплиц Киева зацвели тысячи растений. Среди цветов - бегонии, бархатцы, шалфей, петунии и др.