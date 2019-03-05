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вторник, 05 марта 2019 07:52

Когда откроют новый пешеходный мост в Киеве

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Когда откроют новый пешеходный мост в Киеве
Новый пешеходный мост откроют ко Дню Киева в последних числах мая. Фото - КГГА

Новый пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов, откроют ко Дню Киева в последних числах мая.

Длина нового моста будет 210 метров, а его пол будет прозрачный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому пешеходному мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - заявил Кличко.

Демонтаж столичного Шулявского моста стартует 15 марта. Первая очередь реконструкции продлится 17 месяцев. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода "Большевик".

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