Когда откроют новый пешеходный мост в Киеве

Новый пешеходный мост откроют ко Дню Киева в последних числах мая. Фото - КГГА

Новый пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов, откроют ко Дню Киева в последних числах мая.

Длина нового моста будет 210 метров, а его пол будет прозрачный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому пешеходному мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - заявил Кличко.

Демонтаж столичного Шулявского моста стартует 15 марта. Первая очередь реконструкции продлится 17 месяцев. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода "Большевик".