Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото

В Киеве на озере Тельбин местные жители вырастили разноцветные лилии. Увидеть можно желтые, розовые и красные цветы.
Фотографии распространили в Facebook-сообществе "Березняки (Киев)".
"Вот такие красивые лилии вырастила Наталья со своими подругами на Тельбине", - написала автор фото Елена Тильман.
Пользователи в комментариях восхищаются цветами и благодарят женщин.
Пишут следующее:
"Респект тем, кто создал такую красоту";
"Я не могу ими налюбоваться. Красота невероятная";
"Огромное спасибо людям, которые превратили наш любимый район в райское место";
"Такая красота. Спасибо. Прогуливаясь, невозможно отвести взгляд и такое разнообразие";
"Чудо чудное. Такая красота действительно может спасти мир. Дай Бог вам, Наталья и Ко, творческого вдохновения, сил и крепкого здоровья".
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В сети показали, как выглядело когда-то глубокое озеро Корче 50 лет назад. Это озеро в Нижнем Сырца Киева образовалось в 1950-1960-х годах во время строительства железной дороги. Тогда железнодорожной насыпью перегородили ручей, стекающий по оврагу из района завода "Квазар". Сейчас водоем похож на болото.
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