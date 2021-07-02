Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото

В Киеве на озере Тельбин местные жители вырастили разноцветные лилии. Увидеть можно желтые, розовые и красные цветы.

Фотографии распространили в Facebook-сообществе "Березняки (Киев)".

Фото: Elena Tilman

"Вот такие красивые лилии вырастила Наталья со своими подругами на Тельбине", - написала автор фото Елена Тильман.

Пользователи в комментариях восхищаются цветами и благодарят женщин.

Пишут следующее:

"Респект тем, кто создал такую ​​красоту";

"Я не могу ими налюбоваться. Красота невероятная";

"Огромное спасибо людям, которые превратили наш любимый район в райское место";

"Такая красота. Спасибо. Прогуливаясь, невозможно отвести взгляд и такое разнообразие";

"Чудо чудное. Такая красота действительно может спасти мир. Дай Бог вам, Наталья и Ко, творческого вдохновения, сил и крепкого здоровья".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка

В сети показали, как выглядело когда-то глубокое озеро Корче 50 лет назад. Это озеро в Нижнем Сырца Киева образовалось в 1950-1960-х годах во время строительства железной дороги. Тогда железнодорожной насыпью перегородили ручей, стекающий по оврагу из района завода "Квазар". Сейчас водоем похож на болото.