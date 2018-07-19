 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 234
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4329
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 783
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2412
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3393
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 128866
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 810
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2007
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1629
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
4
10
6
5
6
Киевляне испортили 45-метровый мурал
Киевляне испортили 45-метровый мурал
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Сообщили, сколько парков в Киеве обновят в этом году (онлайн-карта)
Сообщили, сколько парков в Киеве обновят в этом году (онлайн-карта)
В столице нашли фотоальбомы советского партизана
В столице нашли фотоальбомы советского партизана
Видео
Все видео
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от затора на дороге
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от затора на дороге
Столицу накрыл ливень - появилось видео непогоды
Столицу накрыл ливень - появилось видео непогоды
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Киевлянин залез в охваченную пламенем машину, чтобы спасти имущество соседей
Киевлянин залез в охваченную пламенем машину, чтобы спасти имущество соседей
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 234
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 324
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2412
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3438
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1809
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 09:15

Киевляне испортили 45-метровый мурал
4

  Комментировать

Мурал до вмешательства жильцов дома
Фото: facebook.com
И после
Гео Лерос добавил правку в книгу Кyiv street art

В Киеве жители многоквартирного дома испортили 45-метровый мурал, решив утеплить свою квартиру.

Соответствующее фотодоказательство в Facebook опубликовала киевлянка Ольга Глущенко.

"Нет слов. Уточняю: поверх мурала оно решило утеплить фасад пенопластом. Себе одному", - возмутилась женщина.

Под "утепление" попал стриж в Святошинском районе столицы. На фото видно, что на стену дома уже успели положить несколько рядов утеплителя, закрыв лапку птицы. Белый пенопласт закрасили черной краской. Однако это ситуацию не спасло.

По информации куратора художественных проектов в столице Гео Лероса, разрешение на утепление фасада жилого дома по улице Булаховского, 40 дала районная администрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился гигантский мурал с пронзительным взглядом Кузьмы Скрябина

45-метровый рисунок с изображением стрижка был нанесен на фасад здания в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Alex Maksiov ушло десять дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевляне испортили 45-метровый мурал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 134717
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 77014
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 66262
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 51808
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 46715
Новости Киева
Митинг под мэрией: "Союздрук" требует не сносить киоски по продажу прессы
Митинг под мэрией: "Союздрук" требует не сносить киоски по продажу прессы
 Просмотров: 72
Вместо дискредитации опыт аэропорта "Киев" можно использовать для модернизации региональных аэропортов — СМИ
Вместо дискредитации опыт аэропорта "Киев" можно использовать для модернизации региональных аэропортов — СМИ Просмотров: 9
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от затора на дороге
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от затора на дороге
 Просмотров: 2808
С конфетами и без нижнего белья: возле детской площадки задержали мужчину
С конфетами и без нижнего белья: возле детской площадки задержали мужчину Просмотров: 2007
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 20982
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
7
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
6
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 3171
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua