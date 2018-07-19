Киевляне испортили 45-метровый мурал

Фото: facebook.com

В Киеве жители многоквартирного дома испортили 45-метровый мурал, решив утеплить свою квартиру.

Соответствующее фотодоказательство в Facebook опубликовала киевлянка Ольга Глущенко.

"Нет слов. Уточняю: поверх мурала оно решило утеплить фасад пенопластом. Себе одному", - возмутилась женщина.

Под "утепление" попал стриж в Святошинском районе столицы. На фото видно, что на стену дома уже успели положить несколько рядов утеплителя, закрыв лапку птицы. Белый пенопласт закрасили черной краской. Однако это ситуацию не спасло.

По информации куратора художественных проектов в столице Гео Лероса, разрешение на утепление фасада жилого дома по улице Булаховского, 40 дала районная администрация.

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45-метровый рисунок с изображением стрижка был нанесен на фасад здания в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Alex Maksiov ушло десять дней.