Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки

В столичном парке "Наталка" зафиксировали природную аномалию. Там зацвели магнолии.

Соответствующие фото распространил "Киев без цензуры" в Telegram.

Фото: t.me/s/now_kyiv

Магнолии в Украине начинают распускаться преимущественно в начале апреля. Самый активный период их цветения - вторая половина апреля. Именно в это время цветут уже все деревья, пишет ТСН.

Однако есть виды магнолии, цветущие поздней весной или даже летом. Например, магнолия обратнояйцевидная, трехлепестковая и лекарственная. Период их цветения - май-июнь.

Среди летних сортов - магнолия крупноцветковая. Период цветения - с июня по сентябрь. Это дерево является красивым весь сезон, так как имеет вечнозеленые листья - блестящее и кожистые.

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В Киеве на озере местные жители вырастили разноцветные лилии. Волшебные фото водяных цветов распространили в местном сообществе. Киевляне в восторге от лилий. Благодарят женщин за красоту, которой "не могут налюбоваться".