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пятница, 25 февраля 2022 03:22

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Хотят окружить Киев" – Блинкен о намерениях России

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&quot;Хотят окружить Киев&quot; – Блинкен о намерениях России
У США переконані, що Росія зробить усе аби окупувати Київ. ФОТО: pexels.com

Россия хочет окружить Киев. Об этом свидетельствуют все доказательства и данные.

Действия Российской Федерации оскорбляют демократию, права человека и порядочность, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

"Месяцами Россия прикрывалась дипломатией и настаивала, что не намерена вторгатся в Украину. Кремль все время готовил эту атаку. Таких ее масштабов не было со Второй мировой войны", - сказал Блинкен.

У Путина амбиции значительно больше, чем завоевание Украины, добавил Энтони Блинкен.

"Он хочет восстановить Советский Союз. Его амбиции категорически противоречат тому, к чему сейчас развился мир", - подытожил госсекретарь.

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Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря.

На оборону Киева передислоцировали определенные силы и средства, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 2.30 25 февраля.

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