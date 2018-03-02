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пятница, 02 марта 2018 19:15

Духовой оркестр отыграл мини-концерт в метро
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Военный оркестр исполнял современные хиты
Фото: https://www.44.ua
Цветы дарили работники "Киевзеленбуда"
Женщинам дарили тюльпаны

На киевской станции метро Золотые ворота в первый день весны концерт сыграл духовой оркестр Национальной гвардии. Музыканты исполнили ряд современных хитов.

Работники коммунального предприятия "Киевзеленбуд" дарили женщинам тюльпаны. Всех пассажиров поздравляли с началом весны, сообщает 44.ua

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Прохожие пели под музыку и снимали концерт на мобильные телефоны.

Два списанных вагонов киевского метрополитена превратят в хостел и бар. Их отремонтируют, установят системы кондиционирования и разместят возле гостиницы "Амарант". Рядом обустроят летнюю террасу.

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