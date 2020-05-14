Covid-19 в Киеве: количество инфицированных снова поползло вверх

189 киевлян преодолели вирус. Фото: Reuters

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 2 человека, у 52 диагностировали инфекцию.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них 6 медиков. На сегодня в столице 2012 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сказал Кличко.

Сутками ранее в Киеве зарегистрировали 30 случаев коронавирусной болезни.

"За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 2 человека. Всего за это время 42 летальных случая", - добавил мэр.

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Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метро в столице с 25 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов считает это возможным, если Киев будет отвечать критериям Минздрава.

