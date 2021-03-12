5 правил идеальных отношений

Одним из правил хороших отношений является то, чтобы постоянно спать вместе. Фото: pixabay

Залог крепких отношений вовсе не одинаковые взгляды и увлечения.

Существуют некоторые факторы, следуя которым, можно иметь гармонию в паре, пишет Cosmo.

Одним из правил хороших отношений является то, чтобы постоянно спать вместе. Сон на одной кровати и под одним одеялом, безусловно, укрепляет отношения. Впрочем, терпеть недостатки партнера, например храп, также не стоит, потому что утро может начаться с ссоры. В таком случае можно попробовать спать под отдельными одеялами.

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Также следует распределять домашние обязанности. Пара должна договориться, что каждый раз убирает или готовит вместе и распределяет "роли" непосредственно во время каждого процесса.

Секс в отношениях - один из самых приятных процессов, которым нужно наслаждаться и по плану, и без него. В любое время дня, ночи, вечера или утра. И лучше всего, когда он спонтанный и полный страсти.

Надо осознать, что не все отношения должны заканчиваться свадьбой. Кроме влюбленных такие вопросы не должен решать никто. Это должен быть взвешенный и обдуманный шаг.

Когда пара решила разойтись, то лучше не показывать свои эмоции сразу, а пойти молча, а потом все обсудить аргументировано. Перед окончательным разрывом стоит забывать несколько правил.