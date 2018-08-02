Nike порадует покупателей новым ярким дизайном

Nike выпустил новую окраску кроссовок Kyrie 4. Дизайн компания посвятила фильму "Дядюшка Дрю".

На обуви сочетаются четыре ярких цвета, пишет basket.com.uа.

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К желтой основе бренд добавил фиолетовый, красный и оранжевый оттенки. Новинка поступит в продажу с 18 августа.

Фото: basket.com.ua

Дизайнеры создали принципиально новые босоножки. В концепции объединили высокую согнутую платформу и сникерсы с открытыми пальцами. Новинку предлагают как тренд весны 2019 года.