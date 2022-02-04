В три раза больше небоскреба: к Земле летит опасный астероид

Астероид является потенциально опасным для Земли объектом. Фото: pixabay.com

Мимо земли 4 марта пролетит астероид 138971 (2001 CB21), диаметр которого составлять более 1,3 км

Размер космического камня превышает высоту трех небоскребов Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, сообщает Newsweek со ссылкой на данные национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

"Скорость движения астероида составляет более 43 тыс. км/ч. Он максимально приблизится к Земле на расстояние более чем в 4,8 млн км, это в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной", - отмечают в NASA.

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Небесное тело 2001 CB21 вращается вокруг Солнца примерно за 384 дня, что сходно с орбитальным периодом Земли. Его размер делает его больше, чем около 97% известных астероидов.

По словам ученых, астероид является потенциально опасным для Земли объектом, если приближается ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м. В то же время в NASA отмечают, что небесное тело вряд ли создаст реальную угрозу для планеты.

Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции. К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал восхитительный снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро запечатлел огни Восточного побережья США.