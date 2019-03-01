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пятница, 01 марта 2019 14:55

В NASA показали новое фото с Марса

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В NASA показали новое фото с Марса
В NASA показали новое фото с Марса. Фото: NASA.

Марсоход Curiosity продолжает свое путешествие на Марсе. На этот раз он прислал снимок новой местности.

Регион отличается глинистым грунтом. Назван он в честь одной из живописных шотландских областей Гленн Торридон, известной своими удивительными пейзажами, передает NASA.

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Curiosity зафиксировал местность на камеру Mast Camera. Снимок, по земному времени, был сделан 10 февраля.

Аэрокосмическое управление США определились с последующей научной миссией: на проект SPHEREx выделено $ 242 млн - без учета стоимости запуска ракеты с зондом.

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Дата
01
марта

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