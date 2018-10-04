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четверг, 04 октября 2018 12:02

Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе

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Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе
Месяц планеты Kepler-1625b больше что-либо в Солнечной системе. Фото: theguardian.com/Dan Durda / Science

Астрономы заявили, что открыли первую екзолуну за пределами Солнечной системы. Она вращается вокруг огромной планеты, расположенной в 8 тыс. световых лет от Земли.

Екзолуна гораздо больше, чем что-либо в нашей в нашей Солнечной системе. Команда ученых еще нуждается в дополнительных данных, чтобы подтвердить, что это именно она, сообщает издание Guardian.

Дэвид Киппинг и его коллега Алекс Тичи из Колумбийского университета, США, сделали это открытие после анализа данных из 300 отдаленных планет, обнаруженных с помощью космического телескопа Кеплера. Планеты можно обнаружить, когда они проходят перед своей звездой во время вращения. Происходит затемнение света на фоне светила.

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Киппинг и Тичи заметили странные аномалии в данных при транзите газовой планеты Kepler-1625b, что в несколько раз превышает размер Юпитера.

Выводы ошеломили ученых и они начали за ней наблюдать.

Используя телескоп Хаббл, они заметили месяц. По оценкам, вес этого месяца составляет 1,5% массы его сопутствующей планеты. Наш месяц сформировался за счет столкновения Земли с другим космическим телом. Планета Kepler-1625b и его месяц газообразные, а не каменные, поэтому астрофизикам непонятно, как такой месяц мог сформироваться.

Украина решила присоединиться к освоению космоса.

Запуск первой украинской космической миссии состоится в начале ноября, говорят инженеры компании UKRAINIAN SPACE Х. Дата запуска будут корректировать, руководствуясь метеоданными.

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04
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