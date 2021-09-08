Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 288
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 207
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 135
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 531
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 486
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 729
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1215
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
4
8
4
4
10
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Впервые в истории продали искусственное сердце
Впервые в истории продали искусственное сердце
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Видео
Все видео
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1332
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1197
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 630
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 03:45

Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе

  Комментировать
Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе
Появились доказательства существования еще одной планеты Солнечной системы. Фото: Reuters

Астрономы США нашли новые доказательства существования гипотетической девятой планеты в Солнечной системе.

Оказалось, что та должна находиться немного ближе к Солнцу, чем предполагалось изначально, сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения и действительно может быть вызвана еще не открытым массивным объектом или планетой Х.

Авторы новой работы приняли во внимание возможность предвзятых данных, но даже в этом случае кластеризация орбит является статистически необычной. Вероятность того, что она следствие случайности, составляет всего 0,4 процента. Это также позволило исследователям точнее определить местоположение вероятной орбиты девятой планеты.

И если планета существует, она должна быть обнаружена с помощью Обсерватории имени Веры Рубин, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ближайшее к Солнцу: ученые нашли новое космическое тело

Еще в 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин изучили статистическое распределение орбит объектов пояса Койпера и пришли к выводу, что кластеризация должна быть вызвана не открытой на настоящий момент внешней планетой. Согласно их расчетам, этот объект имеет массу в пять Земель и примерно в десять раз более удалена от Солнца, чем Нептун.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 10054
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 4644
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3843
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3241
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3105
Наука
Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию звездного скопления
Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию звездного скопления Просмотров: 162
Западные издания атаковали прокремлевские тролли
Западные издания атаковали прокремлевские тролли Просмотров: 225
Глобальное потепление может привести к появлению доисторических вирусов
Глобальное потепление может привести к появлению доисторических вирусов Просмотров: 270
Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы
Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы Просмотров: 315
Определили, сколько длится иммунитет от Covid-вакцин
Определили, сколько длится иммунитет от Covid-вакцин Просмотров: 1854
Больше всего комментируют
3
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
Голосов: 83
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть