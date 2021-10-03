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воскресенье, 03 октября 2021 15:25

Китай разработал космический заправщик для спутников

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Китай разработал космический заправщик для спутников
Ученые разработали космический заправочный аппарат. Фото: Reuters

В Китае ученые разработали космический заправочный аппарат.

Его впервые покажут на 13 Китайском международном авиакосмическом салоне (Airshow China 2021), сообщает Синьхуа.

Аппарат создала Шанхайская академия технологий космических полетов (SAST) при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. Он позволит продлить службы спутников после дозаправки топлива.

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Космический заправщик оборудовали навигационной системой, состоящей из радаров и камер. Аппарат может автоматически отслеживать и приближаться к спутнику, что отправляет сигнал тревоги в связи с нехваткой топлива. На расстоянии двух метров от спутника, аппарат может состыковаться с узлом дозаправки с помощью механической руки и завершить перекачки топлива.

Аппарат способен транспортировать до 1,3 тонны топлива, что превышает половину его собственной массы.

NASA выбрало супертяжелый ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.

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