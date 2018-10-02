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вторник, 02 октября 2018 13:03

Больше Биг Бена - к Земле летит астероид

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Больше Биг Бена - к Земле летит астероид
К Земле приближается огромный астероид. Фото: Сегодня

К Земле приближается огромный астероид.

Мчится со скоростью 60 тыс км/ч, сообщили в NASA.

"По размеру он больше английской часовой башню Биг Бен", - говорят в агентстве.

Размеры астероида оценивается в 70-160 м. Ожидается, что астероид 2018 SP1 приблизится к Земле на этой неделе, в среду.

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Исследователи отмечают, что падение астероида подобных размеров на Землю могло бы привести к катастрофическим последствиям, но небесное тело пролетит на этот раз на безопасном расстоянии.

Взрыв звезд довольно распространенное явление во Вселенной. Однако ученым впервые удалось снять момент этого зрелища "Вживую". Звезда V838 сияла в созвездии Единорога до 2002 года. После этого начала сиять сильнее нашего Солнца в 600 000 раз и взорвалась. При этом высвободила невероятное количество энергии и оставила после себя красивое облако из пыли и газа.

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