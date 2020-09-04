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пятница, 04 сентября 2020 12:41

Apple рекордно обвалилась в цене

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Apple рекордно обвалилась в цене
Акции компании обвалились. Фото: pexels.com

Акции компании Apple обвалились в цене.

Это привело к рекордному падению капитализации за всю историю сообщает Daily Mail.

3 сентября рыночная стоимость компании Apple снизилась на 8%. Это несколько меньше $180 млрд. Но компании удалось удержать капитализацию на уровне более чем $2 трлн.

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Это стало крупнейшим падением стоимости американской компании за сутки в истории.

В Украине начал работу популярный платежный сервис Apple Pay. Воспользоваться им могут клиенты ПриватБанка. Для доступа к Apple Pay нужен только смартфон, сообщил в Facebook Александр Данилюк, министр финансов.

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04
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