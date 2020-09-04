Apple рекордно обвалилась в цене

Акции компании Apple обвалились в цене.
Это привело к рекордному падению капитализации за всю историю сообщает Daily Mail.
3 сентября рыночная стоимость компании Apple снизилась на 8%. Это несколько меньше $180 млрд. Но компании удалось удержать капитализацию на уровне более чем $2 трлн.
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Это стало крупнейшим падением стоимости американской компании за сутки в истории.
В Украине начал работу популярный платежный сервис Apple Pay. Воспользоваться им могут клиенты ПриватБанка. Для доступа к Apple Pay нужен только смартфон, сообщил в Facebook Александр Данилюк, министр финансов.
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