Apple нашел замену iPhone XR

Старые версии iPhone снимут с производства. Фото: pexels.com

iPhone XR, iPhone 11 Pro и Pro Max после выхода iPhone 12 снимут с производства.

Информатор под псевдонимом Komiya сообщает, что iPhone 12s выйдет во втором квартале 2021, уведомляет Phone Arena.

Предполагается, что этот смартфон может быть таким же, как iPhone 12, но с 4G.

Источники ранее писали, что его анонсируют в феврале 2021 года. Теперь стало известно, что выход серии iPhone 12 в этом году задерживается до начала зимы. Возможно, что выход iPhone 12s тоже задержится.

Предполагается, что стоимость iPhone 12s будет составлять $800. Считают, что у него будет больше общего с iPhone 12 Pro, чем со стандартным iPhone 12.

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Предполагается, что модели iPhone 12 с поддержкой 5G оснастят будущим процессором A14 Bionic и OLED-дисплеями. Скорее всего, IPhone 12 и iPhone 12 Max будут оснащены системой с двумя камерами. В режимах Pro будет тройная камера с датчиком глубины LiDAR.

Новый доступный смартфон планирует выпустить компания Apple 2021 года. В последнем квартале 2020-го и в первой четверти 2021 года в официальном магазине Apple представят 5 смартфонов.