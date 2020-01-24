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пятница, 24 января 2020 17:45

STEM is FEM отправит украинскую школьницу на конференцию Yale International в Рим

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Украинская школьница посетит Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме весной этого года вместе с проектом STEM is FEM. Участие в конференции станет призом следующего образовательного модуля по теме "Энергетика и Экология", рассказывает инициатор благотворительного проекта, инвестор Сергей Токарев.

"Организатором римской конференции выступает один из "большой тройки" вузов США - Йельский университет. Его выпускниками были 5 президентов США, 13 Нобелевских лауреатов и 4 лауреата Оскара, - говорит Сергей Токарев, - Нынешняя конференция посвящена теме развития в новом поколении ощущения себя "гражданами мира", и формулировке компетенций, необходимых для существования в условиях глобализации общества. Это трендовая тема, которая должна мотивировать нашу победительницу на развитие и дальнейшее профессиональное становление".

Основные дискуссии конференции будут проходить по темам: искусство, изменения климата, влияние граждан на власть, лидерство в бизнесе и обществе, разнообразие и инклюзивность. Спикеры представляют коммерческие и общественные организации, среди которых - ООН, Всемирный Банк, Королевская академия искусств и Агентство США по международному развитию.

  Украинская школьница посетит Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме весной этого года
Украинская школьница посетит Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме весной этого года

"Визит на эту конференцию получит победительница финального конкурса образовательного модуля STEM is FEM по теме "Экология и Энергетика". Модулю предшествует онлайн-конкурс на сайте проекта. 30 девушек, которые справятся с заданием лучше остальных, 15-16 февраля пригласят на событие в Киев, - рассказывает Сергей Токарев, - участницами могут стать старшеклассницы из любого населенного пункта Украины. Единственное условие – они еще не поступили в вуз. В Киеве девушки послушают мотивационных спикеров, которые достигли карьерных вершин, пообщаются с женщинами, которые работают в области экологии или энергетики и посетят учреждения, работающие в этом направлении".

Еще две участницы, которые хорошо справятся с конкурсным заданием на модуле, получат доступ к онлайн-курсу от известной образовательной платформы Udemy. Курс Ecosystem ecology (экология экосистем) состоит из 4 блоков, которые излагаются с помощью 3D-анимации, и помогут понять основные концепции экологии.

Победительницы двух предыдущих модулей проекту STEM is FEM - посвященных биотехнологиям и IT - получили участие в Webit Festival Europe в Испании и Women in Tech Perspectywy в Польше.

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