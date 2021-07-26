Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства

Возросший экспорт стального лома создал его острый дефицит на внутреннем рынке и угрожает полной остановкой металлургических заводов Украины.

Об этом заявили представители предприятий на совещании в министерстве развития экономики и торговли, сообщили "МинПрому" источники.

По их данным, директор по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Борис Любич проинформировал чиновников, что на данный момент складских запасов лома на предприятии хватит не больше чем на 2 суток работы. "То есть, по сути, запасы находятся на технологическом минимуме", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Метинвест-Ресурс" Андрей Мищенко заявил, что уже с лета не может обеспечить металлургов ломом. По его словам, в основном речь о мариупольской площадке, из-за чего комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" будут вынуждены сокращать производство.

Еще более критическая ситуация сложилась на заводе "Интерпайп Сталь", где склады не могут компенсировать дефицит лома, отметил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

"В июле мы уже точно теряем объемы производства, но картина на август-сентябрь еще более угрожающая. Все идет к тому, что может повториться 2015 г., когда из-за дефицита металлолома "Интерпайп Сталь" простаивала 63 суток, а в 2016 году - 48 суток", - заявил он.

В связи с этим представители метпредприятий обратились к правительству с просьбой ввести временный запрет на экспорт стального лома, который является стратегическим сырьем.

Напомним, что, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составили 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.