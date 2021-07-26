Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Просмотров: 153
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 504
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2385
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 252
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 540
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1251
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1557
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4284
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
Фото
Все фото
5
11
3
3
7
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 810
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1305
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 603
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1224
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
Просмотров: 225
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
понедельник, 26 июля 2021 20:35

Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства

  Комментировать
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства

Возросший экспорт стального лома создал его острый дефицит на внутреннем рынке и угрожает полной остановкой металлургических заводов Украины.

Об этом заявили представители предприятий на совещании в министерстве развития экономики и торговли, сообщили "МинПрому" источники.

По их данным, директор по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Борис Любич проинформировал чиновников, что на данный момент складских запасов лома на предприятии хватит не больше чем на 2 суток работы. "То есть, по сути, запасы находятся на технологическом минимуме", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Метинвест-Ресурс" Андрей Мищенко заявил, что уже с лета не может обеспечить металлургов ломом. По его словам, в основном речь о мариупольской площадке, из-за чего комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" будут вынуждены сокращать производство.

Еще более критическая ситуация сложилась на заводе "Интерпайп Сталь", где склады не могут компенсировать дефицит лома, отметил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

"В июле мы уже точно теряем объемы производства, но картина на август-сентябрь еще более угрожающая. Все идет к тому, что может повториться 2015 г., когда из-за дефицита металлолома "Интерпайп Сталь" простаивала 63 суток, а в 2016 году - 48 суток", - заявил он.

В связи с этим представители метпредприятий обратились к правительству с просьбой ввести временный запрет на экспорт стального лома, который является стратегическим сырьем.

Напомним, что, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составили 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Был идеалистом и верил, что можно изменить порядок" - Иван Дзюба празднует 90-летие

Умер композитор, попавший в сумасшедший дом за оскорбление российского правителя

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14940
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 12402
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 4 Просмотров: 8055
Деми Роуз едва не потеряла купальник
Деми Роуз едва не потеряла купальник
4
 Просмотров: 6516
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
4
 Просмотров: 4896
Экономика
Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль
Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль Просмотров: 207
Стоимость бензина и автогаза выросла - мониторинг цен на АЗС
Стоимость бензина и автогаза выросла - мониторинг цен на АЗС Просмотров: 144
Кто должен установить газовый счетчик и сколько времени осталось - Минэнергетики
Кто должен установить газовый счетчик и сколько времени осталось - Минэнергетики Просмотров: 369
В Канаде начнут собирать украинские самолеты
В Канаде начнут собирать украинские самолеты 1 Просмотров: 432
Ахметов покупает меткомбинат
Ахметов покупает меткомбинат Просмотров: 666
Больше всего комментируют
4
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
1
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Голосов: 26718
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть