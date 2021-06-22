Ветеран войны воплотил американскую мечту

 
Ексклюзивы
1/5
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 9
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 171
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 486
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 576
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 1008
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1503
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2502
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3546
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Фото
Все фото
4
12
4
10
7
Украинский мультик попал в конкурс американского кинофестиваля
Украинский мультик попал в конкурс американского кинофестиваля
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
&quot;Смелые могут копать глубже&quot; - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
"Смелые могут копать глубже" - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
Выставки в садах: как творить искусство во время пандемии
Выставки в садах: как творить искусство во время пандемии
Екатерина Кухар выпустила своих первых &quot;лебедей&quot;
Екатерина Кухар выпустила своих первых "лебедей"
Видео
Все видео
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок — рассказываем о 10 событиях Книжкового арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок — рассказываем о 10 событиях Книжкового арсенала
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Интервью
1/5
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 0
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1197
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 243
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 783
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 207
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 11:00

Ветеран войны воплотил американскую мечту

  Комментировать
Автор: Фото: snippetofhistory
  Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники
Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники
Автор: Фото: snippetofhistory
  Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники
Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники

Кинокритик Роджер Эберт из издания Chicago Sun-Times, в своей рецензии писал о "Форресте Гампе": "Любая попытка описать его рискует сделать фильм более привычным, чем есть, но позвольте мне попробовать. Это, пожалуй, комедия. А может, драма. Или мечта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Фильм сняли по роману Уинстона Грума. Сценарий в значительной степени отличается от сюжета книги: эти различия касаются как характеров персонажей, так и событий. Например, по роману, герой летит в космос вместе с первой женщиной-астронавтом Джанет Фрич и орангутангом Сью. Их корабль терпит крушение и падает в джунгли Новой Гвинеи. Также Форрест Гамп становится чемпионом мира по шахматам и звездой Голливуда. Эти сюжетные линии не попали в фильм. Создатели картины уделяют большое внимание точности воспроизведения исторических эпизодов и органично включают в кадр кинохроники еще одну действующее лицо - Форреста Гампа.

В 1995 году картина получила Оскар за лучшие визуальные эффекты. Кроме этой номинации, фильм имеет еще 5 статуэток: за лучшую режиссуру, главную мужскую роль, адаптированный сценарий, монтаж, а также премия за лучший фильм сделали картину "Форрест Гамп" триумфатором 67-й церемонии награждения.

За исполнение главной роли в фильме Том Хэнкс получил свой второй Оскар. Первым отмечен в 1994 году за роль в драме "Филадельфия". Том Хэнкс стал вторым после звезды 1930-х - 1960-х годов Спенсера Трейси, кто получил награду в этой номинации два года подряд. С тех пор больше никто не повторил это достижение.

Эпизода, в котором главный герой бежит по США, не было в романе. Сцена длится 7 минут, и студия не хотела рисковать, снимая ее. Тогда исполнитель главной роли и режиссер решили снять ее за свой счет при условии, что в случае финансового успеха картины, они получат больший гонорар.

Фильм "Форрест Гамп" известен своими цитатами: "Жизнь - как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется" и "Беги, Форрест, беги!". Второе выражение стало широко известным в популярной культуре: его цитировали, в частности, в сериале "Друзья" и фильме "Бойцовский клуб". "Форрест Гамп" повлиял не только на культуру. Название фирмы по отлову креветок, которую герой открыл со своим другом - Bubba Gump Shrimp Company, в 1996 году дала название для ресторана морепродуктов в Калифорнии. Сегодня это уже международная сеть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветеран войны воплотил американскую мечту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

Ветеран войны воплотил американскую мечту

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 7497
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 6444
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 6129
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 5490
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4383
Культура
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок — рассказываем о 10 событиях Книжкового арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок — рассказываем о 10 событиях Книжкового арсенала
 Просмотров: 243
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
 Просмотров: 90
Украинцы завоевали "Каннского льва" за ЛГБТ-флаг над Родиной-матерью
Украинцы завоевали "Каннского льва" за ЛГБТ-флаг над Родиной-матерью Просмотров: 234
Как снять успешный сериал и пройти кастинг – в Киеве пройдет Форум ДУБЛЬ #1
Как снять успешный сериал и пройти кастинг – в Киеве пройдет Форум ДУБЛЬ #1 Просмотров: 54
Фрески Бойчука сбивали отбойными молотками
Фрески Бойчука сбивали отбойными молотками
6
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 37
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть