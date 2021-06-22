Ветеран войны воплотил американскую мечту

Автор: Фото: snippetofhistory Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники

Автор: Фото: snippetofhistory Том Хенкс в роли Форреста Гампа (слева) встречается с президентом Кеннеди на кадрах исторической хроники

Кинокритик Роджер Эберт из издания Chicago Sun-Times, в своей рецензии писал о "Форресте Гампе": "Любая попытка описать его рискует сделать фильм более привычным, чем есть, но позвольте мне попробовать. Это, пожалуй, комедия. А может, драма. Или мечта".

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Фильм сняли по роману Уинстона Грума. Сценарий в значительной степени отличается от сюжета книги: эти различия касаются как характеров персонажей, так и событий. Например, по роману, герой летит в космос вместе с первой женщиной-астронавтом Джанет Фрич и орангутангом Сью. Их корабль терпит крушение и падает в джунгли Новой Гвинеи. Также Форрест Гамп становится чемпионом мира по шахматам и звездой Голливуда. Эти сюжетные линии не попали в фильм. Создатели картины уделяют большое внимание точности воспроизведения исторических эпизодов и органично включают в кадр кинохроники еще одну действующее лицо - Форреста Гампа.

В 1995 году картина получила Оскар за лучшие визуальные эффекты. Кроме этой номинации, фильм имеет еще 5 статуэток: за лучшую режиссуру, главную мужскую роль, адаптированный сценарий, монтаж, а также премия за лучший фильм сделали картину "Форрест Гамп" триумфатором 67-й церемонии награждения.

За исполнение главной роли в фильме Том Хэнкс получил свой второй Оскар. Первым отмечен в 1994 году за роль в драме "Филадельфия". Том Хэнкс стал вторым после звезды 1930-х - 1960-х годов Спенсера Трейси, кто получил награду в этой номинации два года подряд. С тех пор больше никто не повторил это достижение.

Эпизода, в котором главный герой бежит по США, не было в романе. Сцена длится 7 минут, и студия не хотела рисковать, снимая ее. Тогда исполнитель главной роли и режиссер решили снять ее за свой счет при условии, что в случае финансового успеха картины, они получат больший гонорар.

Фильм "Форрест Гамп" известен своими цитатами: "Жизнь - как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется" и "Беги, Форрест, беги!". Второе выражение стало широко известным в популярной культуре: его цитировали, в частности, в сериале "Друзья" и фильме "Бойцовский клуб". "Форрест Гамп" повлиял не только на культуру. Название фирмы по отлову креветок, которую герой открыл со своим другом - Bubba Gump Shrimp Company, в 1996 году дала название для ресторана морепродуктов в Калифорнии. Сегодня это уже международная сеть.