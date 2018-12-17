Юрий Никулин: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"

18 декабря 1921-го родился Юрий Никулин. Его имя навсегда неразрывно связано с кинематографом. Он владел врожденным талантом смешить людей, поэтому чаще появлялся на экране в образе комедийных персонажей. Однако драматические роли также прекрасно давались актеру. Поэтому еще при жизни Юрий Никулин стал настоящей легендой кино.

Он с детства мечтал быть клоуном. Отец Никулина в городе Демидове на Смоленщине организовал театр революционного юмора. Мать была актрисой этого театра. Затем семья переехала в Москву. Никулин ушел в армию. Прошел финскую и Великую Отечественную войны. Был контужен, горел в танке. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". Многое из того, что артисту пришлось пережить на войне, он передал в образах своих героев в кино - военного журналиста Лопатина в фильме "Двадцать дней без войны" и бойца Некрасова в картине "Они сражались за Родину". После фронта поступал во ВГИК. Но кинорежиссер Сергей Юткевич заявил:

"Для кино вы непригодны", - имел в виду внешность актера.

Он пошел в студию при Московском цирке. С 50-х годов работал там клоуном. Как-то в гости к клоуну Карандашу пришла дрессировщица Татьяна Покровская. Никулин пригласил девушку на спектакль, во время которой упал под лошадь. Татьяна посещала актера в больнице. А через полгода они поженились. На роспись она надела платье из розового гипюра, а Юра - свой единственный костюм.

И жили вместе до смерти артиста. Родили сына.

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Первая роль Никулина - пиротехник в комедии "Девушка с гитарой" 1958-го.

В 1961-м после роли Балбеса в короткометражках режиссера Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики" Никулин проснулся знаменитым.

"Зрители видели во мне Балбеса, и я им подыгрывал, - говорил. - Я не считал его отрицательным героем, я его любил: странного, неунывающего, добродушного. Когда предлагали играть предателей или шпионов, я отказывался".

Актер стеснялся своей популярности. А поклонники не давали шагу ступить. Любители выпить часто приглашали Никулина "сообразить на троих". Тот, чтобы никто не обижался, придумал себе две "отмазки" - в зависимости от ситуации: "жена, стерва, все деньги забирает" или "только-только из запоя вышел". Такое понимали и самые заядлые выпивохи.

После этого Юрий Никулин стал регулярно сниматься в кино. Картины "Кавказская пленница", "Операция"Ы","Ко мне, Мухтар!","Бриллиантовая рука","Семь стариков и одна девушка","Они сражались за Родину" стали классикой кинематографа.

Говорил о себе:

"Мне приходили письма с самыми невероятными адресам. "Москва, самый Большой Театр. Никулину", "Москва. Кремль. Никулину". А было и такое адрес: "Почтальон, передайте это письмо артисту Никулину, который играл во многих фильмах". И все эти письма дошли до адресата.

Впервые увидев себя на экране, я остолбенел. "Неужели я такой?" - удивился я. Не считал себя красавцем. Я вообще-то думал, что выгляжу нормальным человеком, а тут на экране полный кретин с гнусавым голосом, с плохой дикцией".

Все свободное время Юрий Никулин пытался быть с сыном: гуляли, рисовали комиксы и смотрели диафильмы. Постоянно придумывал смешные игры.

"Любимым нашим занятием было лежать на кровати и петь, - вспоминает Максим. - В толстую тетрадь отец переписал около четырех сотен русских народных песен. Я изучил их все наизусть".

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Став знаменитым, Никулин не требовал наград и поощрений. Долго жил с семьей в коммуналке. Цирк и съемки отнимали почти все время. Поэтому в семье Никулина всем руководила Татьяна. По хозяйству Юрий ничего не делал. Умел готовить только яичницу.

"У него был определенные обязаности - ходить за продуктами, - вспоминает Татьяна. - Он был у нас добытчиком. Остальное делала я. Но с этим он легко справлялся. Никогда не стоял в очереди - проходил через служебный вход к директору и приносил домой все, что было нужно".

О предпочтениях мужа говорит:

"Не любил смотреть телевизор и слушать радио. Больше всего он любил общаться с людьми, особенно по телефону. У Юры была профессиональная болезнь - радикулит, и когда у него болела спина, он ставил возле кровати телефон, брал записную книжку, а она у него была в три пальца толщиной, и начинал обзванивать всех подряд".

Юрий и Татьяна прожили вместе 47 лет - до его смерти от операции на сердце в 1997.

"Это целая жизнь, но мне никогда не было с ним сложно. У нас совпадали интересы, мы были одинаково настроены, хотя характеры имели совершенно разные. Я интроверт, люблю одиночество, Юра же не мыслил себя без компании. Но мне с ним было всегда весело, иногда даже слишком. Мы постоянно были вместе и даже ни одного отпуска отдельно не провели. Больше всего не любила анекдоты. Когда Юра узнавал новый, рассказывал его сыну Максиму, родственникам и соседям. Даже когда слышала тот же анекдот сотый раз, должна была смеяться. Не могла же стоять с каменным лицом, когда вокруг люди умирали со смеху".

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Жена пережила его на 17 лет.