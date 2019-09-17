Украинский фильм покажут на американском фестивале

Фильм "Сторонній" Дмитрия Томашпольского покажут на Fargo Fantastic Film Festival в Америке. Фото: static.espreso.tv

На Fargo Fantastic Film Festival в Северную Дакоту в Америке представлять Украину поедет фильм Дмитрия Томашпольского "Сторонній".

Международный фестиваль состоится 26-29 сентября и станет вторым для картины, сообщает пресс служба Госкино.

21 сентября в программе Seoul International Film Festival в Южной Корее при поддержке Госкино ленту представят миру.

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Автором сценария и режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский, продюсер - Елена Демьяненко. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Сюжет рассказывает о том, как команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живых волос, придется расследовать инспектору Глуховской. В ее карьере нет ни одного нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

В украинском кинопрокате фильм "Сторонній" покажут в 2020 году.

Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича победил во второй по значимости конкурсной программе "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Действие антиутопии "Атлантида" происходит в 2025-м на освобожденном от оккупантов Донбассе.