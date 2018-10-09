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вторник, 09 октября 2018 12:03

Украинская комедия окупилась за первые выходные в прокате

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Украинская комедия окупилась за первые выходные в прокате
Сумасшедшая свадьба: сколько заработали за первые дни проката. Фото: YouTube/Планета Кино

Украинская комедия "Сумасшедшая свадьба" собрала за первые выходные в прокате 13,1 млн грн.

Ленту в кинотеатрах посмотрели 149,5 тыс. зрителей, пишут на странице фильма в Facebook.

Бюджет картины составил 10,8 млнгрн. Создателям фильма удалось заработать 2,3 млн грн за первые выходные показов.

"Сумасшедшая свадьба" - это продюсерский дебют телеведущего Юрия Горбунова.

Фильм рассказывает о жизни директора районного краеведческого музея Василия Середюка. Дочь Катю он отправляет во Францию ​​на учебу. Она сообщает родным, что выходит замуж за французского врача, кардиохирурга Франсуа. "Середюка - европейская семья!" - повторяет Василий. Но он не предполагал, что европейский зять будет афрофранцузом. Хочет сорвать свадьбу дочери.

Главные роли в картине исполнили Назар Заднепровский, Полина Василина и французский актер Джимми Воха-Воха.

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В этом году рекорд в прокате установил мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Анимационная лента собрала в украинском прокате 21 млн грн, еще 140 млн грн - за рубежом. Бюджет фильма составил 95 млн грн.

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09
октября

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