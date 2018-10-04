Стартуют съемки нового сказочного сериала "Хроники Нарнии"

Стриминговий сервис Netflix приобрел права на экранизацию серии книг Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии". В проект войдут фильмы и сериалы "списаны" с семи частей произведения.

"Люди влюбились в таких персонажей, как Аслан и во всем мире Нарнии целом. Мы рады, что поклонники смогут смотреть на этот сказочный мир еще много лет", - сказал главный редактор Netflix Тед Сарандос, пишет The Hollywood Reporter.

Выпущенные в рамках соглашения фильмы станут совместными проектами Netflix, продюсера Марка Гордона, а также Дугласа Гришема и Винсента Зибера. Они будут исполнительными продюсерами.

Фото: KINOafisha

"Приятно знать, что люди хотят продолжения истории о Нарнии. Новые достижения в технологии производства и дистрибуции сделали возможным вернуть приключения героев на экран", - сказал пасынок писателя Дуглас Гришэм.

Последний раз экранизация третьей книги из серии выходила в 2010 году.

После этого студия TriStar Pictures совместно с компанией наследников писателя C.S.Lewis Company работала над продолжением франшизы под названием "Хроники Нарнии: Серебряное кресло", но съемки так и не начались.

О дате выхода новых фильмов пока ничего не известно.

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На сегодня, книги Льюиса о Нарнии продали в количестве более 100 млн. копий по всему миру. Книги были переведены более чем на 47 языков. "Дисней" выпустил адаптацию фильмов "Лев", "Ведьмы" и "Гардероб" и "Принц Каспиан" в 2005 и 2008 годах. Студия "Фокс" выпустила "Путешествие восточного тредера" в 2010 году. Трио фильмов составил более $ 1 млрд. На международном уровне. Би-би-си выпустили телевизионную серию на основе книг, которые транслировались в течение 1980-х годов.