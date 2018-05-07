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понедельник, 07 мая 2018 11:37

Премьера "Мстителей" побила рекорд "Звездных войн"

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Премьера &quot;Мстителей&quot; побила рекорд &quot;Звездных войн&quot;
Третья часть фильма "Мстители: Война бесконечности" побила рекорд по кассовым сбором. Фото: multiplex.ua

Третья часть фильма "Мстители: Война бесконечности", которая рассказывает историю о супергероях, побила рекорд по кассовым сбором.

За 11 дней фильм собрал более миллиарда долларов. Эта сумма является рекордной, ведь в 2015 году ленте "Звездные войны: Пробуждение силы" понадобилось 12 дней, чтобы пересечь эту отметку. Об этом сообщает Deadline.

Кроме этого, новинка от студии Marvel побила национальный рекорд в США. Там за первый уик-энд премьеры она собрала 250 млн долл.

В Украине премьера фильма "Мстители: Война бесконечности" состоялась 26 апреля. Согласно официальному трейлеру, супергерои восстанут против главного врага – Таноса. Злодей попытается завладеть камнями бесконечности, чтобы изменять реальность, как ему заблагорассудится.

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С начала 2018 года киностудия получила немалый успех. Это второй фильм от Marvel, который получил более миллиарда долларов в прокате. Первой была премьера киноленты "Черная пантера", которая за 4 недели собрала немалую сумму.

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07
мая

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  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
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