Премьера "Мстителей" побила рекорд "Звездных войн"

Третья часть фильма "Мстители: Война бесконечности" побила рекорд по кассовым сбором. Фото: multiplex.ua

Третья часть фильма "Мстители: Война бесконечности", которая рассказывает историю о супергероях, побила рекорд по кассовым сбором.

За 11 дней фильм собрал более миллиарда долларов. Эта сумма является рекордной, ведь в 2015 году ленте "Звездные войны: Пробуждение силы" понадобилось 12 дней, чтобы пересечь эту отметку. Об этом сообщает Deadline.

Кроме этого, новинка от студии Marvel побила национальный рекорд в США. Там за первый уик-энд премьеры она собрала 250 млн долл.

В Украине премьера фильма "Мстители: Война бесконечности" состоялась 26 апреля. Согласно официальному трейлеру, супергерои восстанут против главного врага – Таноса. Злодей попытается завладеть камнями бесконечности, чтобы изменять реальность, как ему заблагорассудится.

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С начала 2018 года киностудия получила немалый успех. Это второй фильм от Marvel, который получил более миллиарда долларов в прокате. Первой была премьера киноленты "Черная пантера", которая за 4 недели собрала немалую сумму.