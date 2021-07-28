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среда, 28 июля 2021 12:50

Поплавский впервые показал внука в новом клипе
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  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

После гастрономического блока клипов "Український борщ", "Сало" и "Українські вареники", набравших в YouTube более 13 миллионов просмотров, Михаил Поплавский приступил к лирическому социальному циклу. Поющий ректор всего за восемь часов снял сразу два клипа – "Батько" и "Сину мій".

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Песня была написана композитором Николо Петрашем и поэтессою Людмилой Пономаренко после того, как Александр Поплавский попал в страшную аварию, израильским медикам удалось спасти парня. Об этом сложном периоде Поплавские говорить не любят. Они просто счастливы, что есть друг у друга.

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Главную роль в клипе сыграл шестилетний внук Поплавского – Егор. Он воплотил своего отца в детстве. Для мальчика это дебют.

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

"Дети – это гордость, надежда родителей и продолжение рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в детях себя. Клип "Сину мій" особенный для меня. Ведь в нем дебютировал как актер, мой внук – Егор Александрович Поплавский. Этот клип я посвящаю всем Сыновьям Украины", – сказал Поплавский, презентуя видео.

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Его режиссером стала Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского эпатажные, провокационные клипы. В этот раз получилась стильная, но сдержанная работа, в которой глазами ребенка показаны жизненные ценности. Елена говорит, что вдохновлялась произведениями "Маленький принц" и "Алиса в стране чудес".

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

"Идея клипа – трогательная любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь , защита, вера – это самый большой дар отца. Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы при решении важных задач. А мальчик делится с ним своим светлым восприятием мира и фантазиями. Меня особенно зацепили слова песни "я день і ніч благаю Бога, щоб безхмарною була твоя дорога". Любовь отца – исключительна, она не многословна, но такая сильная. Вот об этом наша история", – говорит Винярская.

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Егору съемочный процесс очень понравился, он допоздна отработал в кадре, живо интересовался процессом и тем, как он отображается на мониторе. Мальчик получил свой первый гонорар и поход в Макдональдс. Стоит отметить, что Егор очень похож на своего популярного деда. Поплавский не скрывает гордости за сына и внука и надеется, что Егор выберет творческую профессию.

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Клип был снят с использованием современных технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Благодаря слаженной подготовке и отработке каждой детали до выхода на площадку видео сняли в рекордно короткие сроки.

Специально для Поплавского, Егора и бэк-вокала были пошиты трендовые костюмы из ткани Gucci. Образы девушек были сдержанными, в стиле 70-х – это платья-футляры и прически, стилизованные под солисток группы "Абба".

  Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"
Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню "Сину мій"

Поплавский уверен, что вечная тема родительской любви к детям затронет сердца слушателей и клип наберет не менее просмотров, чем взрывной "Український борщ", а то и больше.

Вскоре поющий ректор обещает представить новую, не менее трогательную работу – "Батько".

Напомним, Поплавский затеял серьезный ребрендинг своих хитов. Он сделал новые аранжировки и переснял видео на песни "Блюз еротичних думок", "Приречений на любов", "Юний орел".

Также выпустил клипы на новые песни "А ми з тобою любовники", "Любов у серці маю", "А нам сьогодні 50", "Забава", "Далі буде". В целом, за два месяца он выпустил 14 клипов снятых с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики!

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