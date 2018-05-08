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вторник, 08 мая 2018 10:18

Открылся 71-й Каннский кинофестиваль

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  71-й Международный Каннский кинофестиваль открывается 8 мая 2018 во Франции на Лазурном берегу. Фото: Укрінформ
71-й Международный Каннский кинофестиваль открывается 8 мая 2018 во Франции на Лазурном берегу. Фото: Укрінформ

Во Франции в Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль.

В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском и английском языке.

Начало мероприятия начнется с просмотра "Все это знают" иранского режиссера Асгар Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.Картина рассказывает о Каролину, которая вместе с семьей отправляется из Буэнос-Айреса в деревню, где она родилась, на свадьбу своей сестры. Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого.

За золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.

Фильмом закрытия (вне конкурса) станет картина "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет. В фэнтезийной комедии рассказывается о приключениях жителя XXI века, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за "слугу рыцаря" Санчо Панса. Вне конкурса также покажут голливудский блокбастер "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Ховарда. В спин-офф киносаги о приключениях молодого авантюриста Хана Соло, Чубакки и их друзей сыграют Олден Еренрайк, "мать драконов" Эмилия Кларк, Пол Беттани и другие.

Главные роли в картине исполнили Джонатан Прайс, Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко и другие.

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Одной из самых обсуждаемых тем фестиваля стало возвращение на киносмотр датчанина Ларса фон Триера, который был "забанили" в Каннах в 2011 году за нацистские шутки на пресс-конференции своего фильма "Меланхолия".

На этот раз режиссер представит картину "Дом, который построил Джек" о герое, который стал серийным убийцей. Главные роли сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман, Райли Кио. Картина будет показана во внеконкурсной программе.

В этом году жюри основного конкурса будет под руководством австралийской актрисы Кейт Бланшетт, в котором вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. Вместе с ними 21 картину основного конкурса будут оценивать китайский актер Чанг Чен, американская писатель, режиссер и продюсер Ава Дюверном, французский режиссер Робер Гедигян, певица и композитор Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт, канадский режиссер Дени Вильнев.

Каннский кинофестиваль - международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).

Входит в "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей вместе с кинофестивале в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада).

На фестиваль ежегодно приезжает более 35 000 профессионалов кинематографа со всего мира.

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