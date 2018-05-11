От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы

"Редко приходится видеть фильм, наполненный такой яростью и отвращением, как" Донбасс "Сергея Лозницы. Кошмарные зарисовки из "Народных республи Украины" с линчеванием, солдатами и фейковыми новостями. Да, я в восторге", - написал шведский писатель и журналист Хан Брукс .

Картина Сергея Лозницы "Донбасс" 9 мая открыла конкурсную программу в секции "Особый взгляд" 71-го Каннского фестиваля.

О премьере написали американские и британские издания.

"Донбасс" - едкий портрет общества, в котором человеческие отношения деградировали до варварства, больше напоминает позднюю античность, чем так называемый современный цивилизованный мир ", - пишет о фильме американский Variety.

При свечах, сидят голодные и апатичны люди, которые вдыхают влажный воздух с запахом плесени и отчаяния

"Есть опасность, что нечеловеческие крики Лозницы будут считать навязчивыми, но не так ли всегда происходит с пророками?" - спрашивает критик издания Джей Вайссберг.

Издание Hollywood Reporter подчеркивает, что фильм Лозницы состоит из отдельных частей, которые не собираются в целостный нарратив.

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"Комическая сцена, в которой разгневанная женщина обливает помоями местного чиновника за клеветническую статью в газете, контрастирует с мрачными кадрами из бомбоубежищ. В них, согнувшись при свечах, сидят голодные и апатичны люди, которые вдыхают влажный воздух с запахом плесени и отчаяния. Это мощные кадры, но ты невольно задумываешься о том, что они были бы более мощные, если бы зрителю дали узнать этих людей поближе", - пишет автор издания.

По ее словам, "Донбассу" не хватает "радостного человеколюбия, которым отличается картина Элема Климова "Иди и смотри".

Лозница показывает общество, изъеденное коррупцией, вымогательством и беззаконием

Портал Roger Ebert пишет, что "Донбасс" - фильм, от которого зрителю гарантированно станет не по себе.

"Новый фильм Лозницы - такой же мрачный, как прошлогодняя "Кроткая ". Не менее пессимистичен, но на смену сюрреализму пришла тяжелая ирония. Лозница показывает общество, изъеденное коррупцией, вымогательством и беззаконием. Оно разделено и находится под властью воюющих между собой бандитов", - написали на портале.

Британская ScreenDaily называет фильм черной комедией с впечатляющим актерским составом. "Иногда он виртуозно снимает социальный распад Донбасса, но некоторые затянутые сцены могут легко утомить шокированного зрителя", - пишет издание.

Критик Мэтью Андерсон из The New York Times поставил фильму оценку 4/5.

Автор: telekritika.ua

"Мне понравился по-настоящему сумасшедший" Донбасс "- ряд очень мрачных и ничуть не смешных скетчей о совершенно абсурдные ситуации", - написал редактор издания.

Сценарий картины "Донбасс" основан на реальных событиях, в съемках использовали любительские военные ролики.

71-й Международный кинофестиваль в Каннах открылся 8 мая, за золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. Кроме того цьогоришний фестиваль впервые с 2004 года открыл фильм не на французском и английском языке.