От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы

 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1629
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1540
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50786
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3249
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7533
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2061
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
10
7
16
13
4
На выставку &quot;100 лет!&quot; привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
&quot;Раб на российских кораблях выучил одно слово&quot; - Ирма Витовская рассказала о проекте &quot;Афродизиак&quot;
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
В центре столицы затопило офис &quot;Бумбокса&quot;
В центре столицы затопило офис "Бумбокса"
Видео
Все видео
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11844
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2376
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7479
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6696
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 90
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 16:49

От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы

  Комментировать

"Редко приходится видеть фильм, наполненный такой яростью и отвращением, как" Донбасс "Сергея Лозницы. Кошмарные зарисовки из "Народных республи Украины" с линчеванием, солдатами и фейковыми новостями. Да, я в восторге", - написал шведский писатель и журналист Хан Брукс .

Картина Сергея Лозницы "Донбасс" 9 мая открыла конкурсную программу в секции "Особый взгляд" 71-го Каннского фестиваля.

О премьере написали американские и британские издания.

"Донбасс" - едкий портрет общества, в котором человеческие отношения деградировали до варварства, больше напоминает позднюю античность, чем так называемый современный цивилизованный мир ", - пишет о фильме американский Variety.

При свечах, сидят голодные и апатичны люди, которые вдыхают влажный воздух с запахом плесени и отчаяния

"Есть опасность, что нечеловеческие крики Лозницы будут считать навязчивыми, но не так ли всегда происходит с пророками?" - спрашивает критик издания Джей Вайссберг.

Издание Hollywood Reporter подчеркивает, что фильм Лозницы состоит из отдельных частей, которые не собираются в целостный нарратив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Каннском кинофестивале показали украинский фильм "Донбасс"

"Комическая сцена, в которой разгневанная женщина обливает помоями местного чиновника за клеветническую статью в газете, контрастирует с мрачными кадрами из бомбоубежищ. В них, согнувшись при свечах, сидят голодные и апатичны люди, которые вдыхают влажный воздух с запахом плесени и отчаяния. Это мощные кадры, но ты невольно задумываешься о том, что они были бы более мощные, если бы зрителю дали узнать этих людей поближе", - пишет автор издания.

По ее словам, "Донбассу" не хватает "радостного человеколюбия, которым отличается картина Элема Климова "Иди и смотри".

Лозница показывает общество, изъеденное коррупцией, вымогательством и беззаконием

Портал Roger Ebert пишет, что "Донбасс" - фильм, от которого зрителю гарантированно станет не по себе.

"Новый фильм Лозницы - такой же мрачный, как прошлогодняя "Кроткая ". Не менее пессимистичен, но на смену сюрреализму пришла тяжелая ирония. Лозница показывает общество, изъеденное коррупцией, вымогательством и беззаконием. Оно разделено и находится под властью воюющих между собой бандитов", - написали на портале.

Британская ScreenDaily называет фильм черной комедией с впечатляющим актерским составом. "Иногда он виртуозно снимает социальный распад Донбасса, но некоторые затянутые сцены могут легко утомить шокированного зрителя", - пишет издание.

Критик Мэтью Андерсон из The New York Times поставил фильму оценку 4/5.

Автор: telekritika.ua
 

"Мне понравился по-настоящему сумасшедший" Донбасс "- ряд очень мрачных и ничуть не смешных скетчей о совершенно абсурдные ситуации", - написал редактор издания.

Сценарий картины "Донбасс" основан на реальных событиях, в съемках использовали любительские военные ролики.

71-й Международный кинофестиваль в Каннах открылся 8 мая, за золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. Кроме того цьогоришний фестиваль впервые с 2004 года открыл фильм не на французском и английском языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 144186
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 133489
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 126954
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116222
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 103682
Культура
После выступления в Москве концерт Козловского во Львове отменили
После выступления в Москве концерт Козловского во Львове отменили 1 Просмотров: 2637
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
 1 Просмотров: 2196
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
 Просмотров: 900
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
10
 Просмотров: 657
Данилко считает, что Melovin сможет попасть в топ-10 Евровидения
Данилко считает, что Melovin сможет попасть в топ-10 Евровидения Просмотров: 306
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 1347
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua