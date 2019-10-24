Обнародовали претендентов на премию "Оскар-2020"

Ди Каприо снова номинировали на "Оскар". Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Американские киностудии Sony и Netflix назвали претендентов на премию "Оскар-2020" за лучшую мужскую роль.

Подробностями поделилось издание IndieWire.

Леонардо Ди Каприо выдвинули на "Оскар" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт попал в номинацию "Лучшая роль второго плана" благодаря этому же фильма.

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Sony предложила в качестве претендента актера Мэттью Риза за главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству". Кандидатом на премию за роль второго плана стал Том Хэнкс.

В главной номинации от Netflix - Джонатан Прайс за роль Папы Римского в фильме "Два папы". Номинация за роль второго плана досталась Энтони Хопкинс. Он сыграл папу Бенедикта.

Официально всех претендентов объявят 13 января 2020-го. Сама церемония состоится 9 февраля 2020-го.

Американские киностудии Disney и Marvel планируют завоевать не один "Оскар" в 2020 с помощью фильма "Мстители. Финал".