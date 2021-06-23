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среда, 23 июня 2021 21:00

Назвали исполнительницу роли Белоснежки в новом фильме Disney

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Назвали исполнительницу роли Белоснежки в новом фильме Disney
Фото: Vogue Рейчел Зеглер сыграет Белоснежку

Студия Disney переснимет классическую сказку братьев Гримм о Белоснежке и семи гномах. Уже известна исполнительница главной роли. Белоснежку сыграет 20-летняя американская актриса и певица Рэйчел Зеглер.

Ее дебютный фильм - мюзикл "Вестсайдская история" от режиссера Стивена Спилберга, выйдет на экраны в декабре 2021-го. Там Зеглер сыграла главную героиню - Марию. Получила роль, обойдя 30000 претенденток.

Также Рейчел Зеглер известная YouTube-блогерка: на канале Rachel Zegler она выкладывает записи песен и видео о своей жизни.

"Белоснежка" находилась в разработке с 2016-го. Постановкой картины занимается Марк Уэбб, режиссер фильмов "500 дней лета" и "Новый Человек-паук". Кастинг на другие роли в проекте продолжается. Съемки картины запланированы на 2022.

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Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов" вышел на экраны в 1937-м. Стал первой полнометражной анимацией студии Disney и первой полнометражной цветной анимацией со звуком. За создание мультфильма Уолт Дисней получил один большой и семь маленьких Оскаров - по аналогии с Белоснежкой и семью гномами.

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Дата
23
июня

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