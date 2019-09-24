Marvel планируют завоевать Оскар в 2020-м

"Мстители: Финал" планируют бороться за Оскар 2020. Фото: www.dvnovosti.ru

Американские киностудии Disney и Marvel планируют завоевать не один Оскар в 2020-м с помощью фильма "Мстители. Финал".

Об этом сообщили представители компаний на сайте Disney Studios Awards.

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Пока неизвестно, в каких номинациях будет бороться лента, но создатели фильма уверены в большом успехе.

Актер Роберт Дауни-младший имеет все шансы победить в номинации "Лучшая мужская роль", ведь его персонаж Тони Старк ключевой во вселенной комиксов.

Кроме кассового фильма 2019-го, студия Disney планирует выдвинуть на Оскар также ленты "Аладдин", "Король Лев", "История игрушек-4" и "Холодное сердце-2". Впрочем, кто попадет в первый шорт-лист Оскара, поклонники кинопремии узнают только в конце 2019-го.

92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020-го. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020-го. Традиционно, в декабре 2019-го появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. В 2020-м церемония проведения премии может обойтись без ведущего, как было в 2019-м.