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четверг, 04 октября 2018 18:07

Кинотеатрам разрешили круглосуточно крутить фильмы для взрослых

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Кинотеатрам разрешили круглосуточно крутить фильмы для взрослых
Кинотеатрам разрешили круглосуточно крутить фильмы для взрослых. ФОТО: sjmwr

Кабмин отменил временные ограничения для показа фильмов 18+ ​​в кинотеатрах. Отныне их можно демонстрировать круглосуточно.

Ранее ленты "для взрослых" могли идти в кино с 6 вечера до 6 утра. Это приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в частности украинским) с рейтингом 18+, говорится на сайте Министерства культуры Украины.

За тем, чтобы несовершеннолетние не попали на фильм с возрастным ограничением, должны следить в кинотеатрах, отмечает Минкульт.

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Стриминговий сервис Netflix снимет фильмы и сериалы на основе серии книг Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии".

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