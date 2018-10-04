Кинотеатрам разрешили круглосуточно крутить фильмы для взрослых

Кабмин отменил временные ограничения для показа фильмов 18+ в кинотеатрах. Отныне их можно демонстрировать круглосуточно.
Ранее ленты "для взрослых" могли идти в кино с 6 вечера до 6 утра. Это приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в частности украинским) с рейтингом 18+, говорится на сайте Министерства культуры Украины.
За тем, чтобы несовершеннолетние не попали на фильм с возрастным ограничением, должны следить в кинотеатрах, отмечает Минкульт.
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Стриминговий сервис Netflix снимет фильмы и сериалы на основе серии книг Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии".
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