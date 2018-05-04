"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали" - художник Марчук

Жить в Украине грустно, стыдно и страшно.

Об этом в интервью "Апостофу" рассказал художник Иван Марчук.

"Знаю, куда идет Украина, сейчас жить здесь грустно, стыдно и страшно", - говорит художник.

Предлагаем подборку цитат Ивана Марчука об украинском искусстве, особенностях менталитета и политической ситуации в стране.

Автор: Михаил Апостол в Facebook Художник Иван Марчук. Он является основателем новых стилей в искусстве, в частности «пльонтанизма» — от слов «плести», «пльонтать»: картины будто созданы из клубочков причудливых нитей. Краски наносятся тонкими цветными линиями, переплетаются под разными углами

О ситуации в Украине

Оказывается, что я живу в помойке, на нашей свалке. Когда недавно дал интервью, которое широко разошлось, то некоторые мне написал: "Кто вы такой, что такое говорите?" А я говорю то, что каждый день смотрю по телевидению, читаю в газете, встречаю на улице. Если в газете 99 процентов негатива, то как я могу этого не знать? Читаю газеты, потому что хочу знать, где я живу, среди кого.

Об украинцах

У нас нет ни уважения, ни любви. При этом у нас хорошие люди, с кем не поговоришь - "хороший человек". Почему тогда в стране все так плохо? У нас везде проблемы: вода - проблема, газ - проблема, электричество - проблема. В мире этого нет. Я там жил: пришли, замеряли счетчик и ушли, а потом приносят квитанцию ​​- плачу. Я там зимой окна открывал, потому что было жарко, полностью выключал одну батарею. А здесь действительно трудно жить.

В Украине много свободы, но это не та свобода, которая нужна. Я жил в Америке, в арабских странах. Нигде не нарушал законов, хотя и не знал их. В Украине беззаконие, полная анархия. И свобода, у нас - это негатив. У нас есть свобода слова, но есть и безнаказанность и произвол. Человеку гораздо приятнее делать зло, чем добро. Я всегда говорю: люди, спешите делать добро, оно вернется.

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Автор: lviv1256.com Работа Ивана Марчука. Его творческое наследие насчитывает почти 5 тысяч картин

О зависти и любви

Никому не завидую. Возможно, раньше завидовал тому, кто имел прекрасную девушку. Я до сих пор мечтаю найти женщину. Но женщину не ищут, она является. Если Бог мне не даст, значит решил, что я должен быть "прикован к мольберту". Когда-то видел заголовок: "Марчук любит два "ж": живопись и женщин". Живопись на первом месте, без этого нельзя, но и без женщин тоже.

Об отношении к россиянам

Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали. Вы под шапкой. Людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные", чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 1990-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма - так и произошло. Поэтому вся надежда на молодых, которые не знают, что такое Советский Союз, но знают, как живет мир и как они хотят жить. Тогда Украина изменится.

О самом ценном в людях

Больше всего ценю пунктуальность, деятельность, чистоту мыслей и порядочность. Меня спрашивают: "Какой ты?" Я говорю: "Чист в помыслах и деяниях своих".

Помню, был в Таиланде, там общество наполнено любовью, а у нас - злом и жестокостью. Зависть съедает людей.

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О жизненной позиции

Помню, когда во время оздоровительного голодания мне в руки попала книга "Муки и радости" о Микеланджело. Когда ее прочитал, то сделал вывод: если человек меньше ест и больше работает, то нет времени ни болеть, ни умирать. У меня есть сестра, которая старше меня. Она была такая болезненная, а потом у нее появились дети, потом внуки и правнуки, еще предстоит хозяйство - и все это вместе держит ее при жизни. У меня ничего из того нет, а я, возможно, живу, потому что я ненасытный искусством.

Автор: artslooker.com Работа Ивана Марчука. Его творческое наследие насчитывает почти 5 тысяч картин

О современном искусстве

Это как вам дать веник, смоченный в краску, и вы с ним танцуете и что-то делаете. Вам аплодировать, и это действительно интересно. Вот британский художник Дэмиен Херст привез в Украину быка с кишками. Смешно, а люди идут и стоят в очереди, потому что хотят какого-то чуда. Но оно - как одноразовая ложка, а мое искусство - это ценность.

Когда я из Австралии приехал в Торонто, то меня там очень хорошо принимали, потому что я был первым из Украины, кто приехал не по рекомендации компартии или комсомола. В те годы я даже не знал, что такое деньги и какова стоимость моих картин. Современные художники мыслят только деньгами, но я пятьдесят лет прожил и не знал, что это такое. Выставка в Торонто была в украинской галерее, и меня спросили: "Маэстро, какие цены?" Потому что у них все сразу переводится на деньги. А перед выездом из Австралии, я зашел в одну галерею и показал фотографии своих картин и рассказал, за сколько я продавал их украинцам. Мне сказали, что они стоят в десять раз дороже. Австралийцы сразу предложили сделать выставку в них, и я выставил там 26 работ.

Фото: lviv1256.com

Иван Марчук - украинский живописец с Тернопольщины, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. Работы художника насчитывает более 4 тыс. произведений, более 100 персональных выставок. Картины Ивана Марчука хранятся во многих коллекциях в разных странах.18 июня 2006 международная академия современного искусства в Риме выбрала Ивана Марчука своим почетным членом. Стал первым украинцем в таком звании. Через год его включили в британский рейтинг "Сто гениев современности" (72-е место).