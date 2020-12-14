Актриса снялась топлесс в сериале "Перші ластівки. Zалежні"

Актриса сериала Таисия-Оксана Щурук раскрыла одну из граней ее персонажа.

В сериале "Перші ластівки. Zалежні", который показывает "Новий канал", Щурук сыграла популярного блогера Альбину Хаткипер. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти. Но на этом смелые эксперименты не закончились.

"Альбина - вебкам-модель (девушка, которая общается с клиентами в видеочатах за деньги, - Gazeta.ua). Поэтому по сюжету я должна раздеться. Для меня откровенные сцены - не проблема, ведь это только часть работы. К тому же на съемках все было лояльно: соски заклеены, все культурно. Наглого обнажение в кадре не будет", - рассказывает актриса.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Актриса снялась топлесс

Кадры с раздеванием - не просто эффектная картинка.

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"Момент с обнажением - очень крутой ход. Альбина раздевает себя, но одновременно она себя и прячет. Это - одна из ее масок. Ей надо раздеться, чтобы почувствовать любовь, которой ей не хватает в отношениях и семье. Чтобы посмотреть на себя глазами людей, которые видят ее обнаженной. Это важная тема - не просто сняла лифчик, здесь есть смысл", - добавила Щурук.

На Youtube-канале презентовали заставку сериала "Перші ластівки. Zалежні". У героев сериала есть 2 стороны - темная и светлая. У каждого есть свои мечты, и в противовес им - разрушительные зависимости. Именно эту идею воплотили в заставке сериала, который идет на "Новом канале".