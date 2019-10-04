Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы

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Американская звезда сериалов для детей и подростков Мейтленд Уорд сменила амплуа и снялась в порнофильме.

Подробностями актриса поделилась в интервью Intouch Weekly.

Уорд снялась в порнофильме под названием Drive, потому что актрисе понравился сценарий ленты.

"Он хорошо написан. В нем столько разных тем", - призналась актриса.

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В фильме ее героиня в начале невинная, а затем становится все более и более раскованной и уверенной

"Я делала вещи, о которых в прошлом и не подумала бы. Все эти возбуждающие ситуации, которые считаются табу", - рассказала Уорд.

По словам Мейтленд, решение уйти в порно не было спонтанным. Актриса сначала долго задумывалась над косплеем. Звезда призналась, что всегда любила носить сексуальные костюмы и приковывать к себе взгляды людей.

Актриса Мейтленд Уорд стала известной после роли в ситкоме для детей и подростков "Парень познает мир", который выходил в эфир на телеканалах ABC и Disney. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как "Белые цыпочки" и "Правила совместной жизни".

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