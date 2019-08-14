Звезда Марвел Скарлетт Йоханссон не смогла скрыть целлюлит от папарацци

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Американская актриса 34-летняя Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Черную Вдову в киновселенной Marvel, сходила на свидание с возлюбленным Колином Жоста на пляж.

Папарацци смогли поймать кадры, на которых видно фигуру звезды.

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Для отдыха Скарлетт выбрала голубой сплошной купальник и синюю кепку.

На фото было прекрасно видно большую татуировку на спине звезды и ягодицы с целлюлитом.

Недавно в США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie & TV Awards-2019.