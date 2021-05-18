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вторник, 18 мая 2021 16:28

Звезда "Крепостной" публикует в сети откровенные фото с разрешения мужа
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Актриса Наталья Денисенко призналась, что имеет дополнительный заработок благодаря блогерству. Она рассказала, что зависима от Instagram.

Как ее муж Андрей Фединчик относится к публикациям обнаженных фото и имеет ли звезда "Крепостной" хейтеров, рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Я действительно зависима от Instagram, это мой мир, и я не представляю своей жизни без него", - заверила Денисенко.

За жизнью актрисы в сети следят более 220 тыс. подписчиков.

"Чаще всего меня задевает хейт, когда пишут: "Ты увела мужа из семьи". И я такая: "Я же не уводила, у нас любовь и все было по-честному", - сказала Денисенко. Фединчик ушел к ней от первой жены.

Денисенко рассказала, как ведет Instagram
Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Денисенко рассказала, как ведет Instagram
Денисенко рассказала, как ведет Instagram
Денисенко рассказала, как ведет Instagram
Денисенко рассказала, как ведет Instagram

Звезда заверила, что она советуется с мужем перед публикацией сексуальных фото.

"Какие-то обнаженные фото, я имею в виду в купальниках, или фото с мужем и ребенком собирают больше лайков. Потому что все хотят красоты, любви. Если это откровенные секси-фото, то, конечно, надо спросить разрешения у мужа. Потому что он мне некоторые фото - очень откровенные и красивые - не позволяет выставлять на показ. Он так говорит: "Нет, я не хочу, чтобы это все видели, это мое,". Думаю, может, я его уговорю", - отметила она.

Фединчик называет жену ведьмой из-за того, что актриса зарабатывает в Instagram "достаточно неплохо".

"Я за месяц заработала деньги за рекламу, и мне выпала возможность купить мечту - сумку Chanel за тысячу долларов. После того как я показала эту сумку, мне девочка, которая помогает с Instagram, говорит: "Наташа, у тебя что-то резко упала статистика и подписки. Что там произошло у тебя 14-го?". Смотрю, выставила сумку Шанель. Есть люди, которым это неприятно. Они говорят: "Что ты здесь хвалишься?", - рассказала она.

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"Мой Instagram - это не о деньгах. Да, я получаю деньги за него, но я не ставлю это как первоочередную цель. Я считаю свой Instagram полезной и позитивной страницей. Мне кажется, что все должны получать дозу позитива", - добавила актриса.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа 31-летняя Наталья Денисенко показала горячие фото из отпуска. Звезда сериала "Крепостная" летала с семьей отдыхать в Египет. На серии фотографий Денисенко появилась в ярком желтом бикини на фоне моря. Пляжный образ дополнила белыми солнцезащитными очками и бусами из ракушек.

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