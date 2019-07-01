Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини

Жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого поделилась в сети соблазнительными фотографиями в купальнике.
Танцовщица коллектива Freedom Ballet Ксения Кошевая сделала фото во время фестиваля "Весело", на котором выступали звезды "Квартала". Женщина позировала на берегу моря в Турции.
"Может и странно, но танец всегда со мной", - подписала пост жена Кошевого.
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Читатели начали активно засыпать танцовщицу комплиментами.
"Вы самая красивая", "не представляю тебя без танцев", "невероятная", "ты такая настоящая, света и искренняя", "обожаю вашу семью".
Комик и артист студии "Квартал-95" Евгений Кошевой заявил, что в шоу будут шутки о президенте Украины Владимира Зеленского.
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