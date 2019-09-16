"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов

Фото: @erikaherceg

Украинская певица и участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег украсила обложку мужского журнала MAXIM.

Откровенными снимками звезда поделилась в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Да пластики и после: показали самые соблазнительные фото участницы "ВИА Гры"

На фото знаменитость появилась в белье бежевого цвета. На одной фотографии Герцег позировала полностью обнаженной. На ее теле была только прозрачная накидка с блестящими камнями.

"Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем 3,5 года назад, когда состоялась первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно изменилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободилась от чего-то плохого, чтобы получить что-то хорошее", - подписала публикацию Эрика.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на сексуальные снимки Герцег.

"Вы богиня", "У вас в планах пойти в стриптиз или в порно?", "Ты вдохновляешь быть лучше", "Такое тело грех не показать", "Сексуальность и нежность в одном снимке", "Надоели эти обнаженные фото", "Горячее, чем Playboy", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg) 15 Сен 2019 в 2:00 PDT

Недавно Эрика Герцег поделились с поклонниками снимком в бикини с пляжа. Красавица демонстрирует роскошную фигуру и снимает на видео окружающую красоту.