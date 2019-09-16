 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
1 Просмотров: 639
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 828
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2340
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1179
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2880
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1404
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2079
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2916
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1152
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
6
4
4
3
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Борется с последней стадией рака: самые яркие роли Заворотнюк
Борется с последней стадией рака: самые яркие роли Заворотнюк
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
Видео
Все видео
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
Балерина Екатерина Кухар в смелом платье вышла замуж
Балерина Екатерина Кухар в смелом платье вышла замуж
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4698
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1656
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30897
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 747
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 14:14

"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4

  Комментировать

Эрика Герцег снялась для мужского журнала
Фото: @erikaherceg
Эрика Герцег снялась для мужского журнала
Эрика Герцег снялась для мужского журнала
Эрика Герцег снялась для мужского журнала

Украинская певица и участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег украсила обложку мужского журнала MAXIM.

Откровенными снимками звезда поделилась в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Да пластики и после: показали самые соблазнительные фото участницы "ВИА Гры"

На фото знаменитость появилась в белье бежевого цвета. На одной фотографии Герцег позировала полностью обнаженной. На ее теле была только прозрачная накидка с блестящими камнями.

"Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем 3,5 года назад, когда состоялась первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно изменилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободилась от чего-то плохого, чтобы получить что-то хорошее", - подписала публикацию Эрика.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на сексуальные снимки Герцег.

"Вы богиня", "У вас в планах пойти в стриптиз или в порно?", "Ты вдохновляешь быть лучше", "Такое тело грех не показать", "Сексуальность и нежность в одном снимке", "Надоели эти обнаженные фото", "Горячее, чем Playboy", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg)

Недавно Эрика Герцег поделились с поклонниками снимком в бикини с пляжа. Красавица демонстрирует роскошную фигуру и снимает на видео окружающую красоту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Начали строить один из самых известных парков в Украине

В Киеве открыли вуз для русификации украинцев

"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

"Динамо" уничтожило российского чемпиона во втором тайме

Польское правительство взялось за украинцев

Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

Самое читаемое
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
22
 Просмотров: 138136
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 34957
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 32292
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 28593
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 17379
Знаменитости
Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона
Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона Просмотров: 135
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
 Просмотров: 675
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 Просмотров: 15454
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
 Просмотров: 693
Отеки и проблемы с дыханием: Седокова попала в больницу
Отеки и проблемы с дыханием: Седокова попала в больницу Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
5
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
5
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
2
Мэр Одессы Труханов выступил на конференции в Лондоне
2
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 37524
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua