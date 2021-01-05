Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками

Фото: instagram.com/alexisren

Самая дорогая бикини-модель родом из американской Калифорнии 24-летняя Алексис Рен покоряет сеть соблазнительными фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует обнаженная, прикрывая интимные места ракушками. Женщина сексуально изгибается на пляже, щеголяя спортивной фигурой.

Алексис Рен с 13 лет работает моделью. С 2014 года начала вести YouTube-блог, где публиковала совместные с бывшим парнем Джеем Альварезом видео. После разрыва отношений 2018-го приняла участие в американском шоу "Танцы со звездами". Ее партнер по паркету Алан Бренштейн стал ее бойфрендом. Через некоторое время эти романтические отношения закончились.

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Подписчиков в Instagram модели насчитывается более 14 млн.

Американская модель 23-летняя Алексис Рен публикует сексуальные фото в Instagram. На кадрах, опубликованных в Instagram, фитнес-блогер позирует в черно-желтом купальнике. Звезда щеголяет подтянутой фигурой и пышными прелестями.