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среда, 23 октября 2019 10:05

Украинская модель показала откровенное фото на золотом унитазе

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Автор: Instagram
  Аліна Байкова опублікувала фото з золотим унітазом
Аліна Байкова опублікувала фото з золотим унітазом

Известная украинская модель Алина Байкова в очередной раз опубликовала свои откровенные фотографии.

На этот раз полуобнаженная модель показала себя на золотом унитазе в Instagram.

На фото женщина одета в откровенный белый топ и со спущенным черным нижним бельем. Сидит на золотом унитазе и читает газету The New York Times. "Утро".

В первые часы фото насобирало сотни комментариев и тысячи лайков. Некоторым из них понравилась очередная откровенная фотография модели, некоторые с удивлением отреагировал на нее.

Автор: Instagram
  Алина Байкова прогуливается по улицам Нью-Йорке
Алина Байкова прогуливается по улицам Нью-Йорке

"После фото в кепке с украинским гербом именно оно выставлять золотой унитаз, не слишком", - написал один из сторонник модели.

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Перед этим модель публиковала фотографию из улиц Нью-Йорке в кепке с украинским гербом. 30-летняя модель уже долгое время живет в США.

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз продолжает радовать фанатов обнаженными снимками.

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