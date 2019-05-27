Убил бабку: Дзидзьо шокировал признанием

1plus1.ua Дзидзьо признался, что в детстве убил бабушку

Эпатажный певец Дзидзьо ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска "Голос. Дети".

Артист вспомнил страшную историю из детства, когда 2 года жил с уверенностью, что "убил" свою бабушку.

Видео с жутким признанию Дзидзьо опубликовано на YouTube "Голос. Дети-5.

"В 3 классе я бабушку убил. Мы играли в "войнушки", стреляли горохом. Я попал ей в шею, а через неделю пришла телеграмма - бабушка умерла. Представляете, я 2 года с этим жил, думал, что я ее убил. Оказалось , что она просто умерла, была старушкой", - ошарашил DZIDZIO публику.

В зале бурно отреагировали на признание певца. Сначала было видно, что публика была озадачена и даже напугана высказыванием Дзидзьо.

После того, как объяснил подробности "инцидента", судьи и зрители рассмеялись.

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Дзидзьо показал архивное фото, на котором он без бороды. Соответствующий снимок артист опубликовал в Instagram.