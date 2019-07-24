 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1827
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5230
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 567
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3267
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 909
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1792
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1863
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6426
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9540
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3312
Фото
Все фото
6
3
6
3
10
У Рианны появился маленький двойник
У Рианны появился маленький двойник
&quot;Секса не хватает&quot; - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
"Секса не хватает" - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной в соблазнительной съёмке
Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной в соблазнительной съёмке
Звезда &quot;Квартала&quot; засветила соблазнительную фигуру на пляже
Звезда "Квартала" засветила соблазнительную фигуру на пляже
Эмили Ратаковски показала сексуальную фигуру в крошечном бикини
Эмили Ратаковски показала сексуальную фигуру в крошечном бикини
Видео
Все видео
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1827
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 900
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2403
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1116
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1593
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 23:47

У Рианны появился маленький двойник
6

  Комментировать

Рианна нашла своего двойника
Фото: Instagram
Рианна нашла своего двойника
Рианна нашла своего двойника
Рианна нашла своего двойника
Рианна нашла своего двойника

Барбадосская певица 31-летняя Рианна удивила сеть неожиданным открытием. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию маленькой девочки, которая очень похожа на нее.

"Почти впустила свой телефон. Как?" - подписала фотографию певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полупрозрачные платья и причудливый макияж: Рианна снялась в экстравагантной съемке

Снимки девочки Алаи публикует мать Брия Кей. Ее дочь снимается в качестве модели детской одежды. На личную страничку двойника Рианны уже подписались более 33 тыс. пользователей.

Переглянути цей допис в Instagram

almost drop my phone. how?

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Недавно стало известно, что Рианна здает в аренду свой шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Певица уже почти год живет в Лондоне. Туда переехала, чтобы быть ближе к офисам собственного бренда нижнего белья и линейки косметики.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Рианны появился маленький двойник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 67673
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 58889
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 53336
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 36394
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 19828
Знаменитости
Звезда сериала "Школа" 17-летняя Анна Тринчер обнажилась в сети
Звезда сериала "Школа" 17-летняя Анна Тринчер обнажилась в сети Просмотров: 216
"Секса не хватает" - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
"Секса не хватает" - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
3
 Просмотров: 6120
Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной в соблазнительной съёмке
Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной в соблазнительной съёмке
6
 Просмотров: 3132
Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни
Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни Просмотров: 2394
Впервые за 5 лет: Таисия Повалий даст солный концерт в Киеве
Впервые за 5 лет: Таисия Повалий даст солный концерт в Киеве Просмотров: 747
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
6
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
6
Савченко спалила своє фото у багатті
6
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
4
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Голосов: 36514
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua