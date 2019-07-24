У Рианны появился маленький двойник

Фото: Instagram

Барбадосская певица 31-летняя Рианна удивила сеть неожиданным открытием. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию маленькой девочки, которая очень похожа на нее.

"Почти впустила свой телефон. Как?" - подписала фотографию певица.

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Снимки девочки Алаи публикует мать Брия Кей. Ее дочь снимается в качестве модели детской одежды. На личную страничку двойника Рианны уже подписались более 33 тыс. пользователей.

Переглянути цей допис в Instagram almost drop my phone. how? Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 23 Лип 2019 р. о 12:31 PDT

Недавно стало известно, что Рианна здает в аренду свой шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Певица уже почти год живет в Лондоне. Туда переехала, чтобы быть ближе к офисам собственного бренда нижнего белья и линейки косметики.