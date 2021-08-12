"Трансформация состоялась через боль" - Slavia призналась, как вышла из тени мужа

Автор: instagram.com/slavia_official Співачка Slavia зізнається, що поштовхом до внутрішніх змін стало почуття самотності

В 2019 году бывшая жена Dzidzio, певица Slavia, всерьез заявила о себе, начав сольную карьеру. Артистка признается, что толчком к внутренним изменениям стало чувство одиночества.

"Переезд в Киев стал одним из самых сложных периодов в моей жизни. На пустом месте надо было начинать все с нуля. Михаил (певец Dzidzio. - Gazeta.ua) был занят, утром бежал на работу и поздно возвращался. Мне было одиноко, не хватало внимания, душевных разговоров с ним. Часто бродила Киевом со слезами на глазах. Однако это был момент трансформации, моего внутреннего роста, мне надо было пережить ту боль, чтобы вырасти. Когда чувствуем себя комфортно, сидим в теплом насиженном месте, то нет необходимости развиваться", - откровенно рассказала Slavia корреспонденту Gazeta.ua.

Тот период певица называет моментом глубокой трансформации.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Slavia считает, что самое страшное потерять себя.

"Тогда во мне произошли глубокие изменения - поняла, что никто мне не поможет, кроме меня самой, должна сама себя вытаскивать. Михаил не хотел, чтобы я выходила на большую сцену. Ему нравилось, когда я занималась в вокальной студии с детьми. Он говорил: "Я хочу, чтобы моя жена была дома. Тебе это не нужно. Ты же видишь, как это трудно". Но я знаю, что сцена моё призвание, и в какой-то момент это стало проявляться во мне. Я не смогла это сдержать, иначе не видела смысла в жизни. Считаю, что не так страшно потерять любого человека в жизни, даже если это муж. Самое страшное - потерять себя", - призналась артистка.

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К решению о разводе звездные супруги подошли постепенно.

"Это было лучшим шагом для нас обоих. Я Михаилу благодарна за все. Мы вместе прошли путь становления личности длиной в 20 лет. Мы создавали друг друга от детско-подросткового возраста к взрослому, и я этим горжусь", - добавила Slavia.

Полный текст рассказа Ярославы Притулы читайте в свежем номере журнала "Країна" за 12 августа.

Этой весной звездные супруги Михаил Хома и Ярослава Притула объявили новость о разводе. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.